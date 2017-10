Mondial 2018 : qualifiée, éliminée ou en barrages, les cas de figures possibles pour l'équipe de France

C'est l'hypothèse la plus improbable. Deux défaites, ou un revers et un nul, de l'équipe de France contre les Bulgares et les Biélorusses, associées à un succès de la Suède et deux des Pays-Bas, éjecteraient les hommes de "DD" des deux premières places.





Avec deux nuls, la France est aussi en danger si dans le même temps les Pays-Bas gagnent à deux reprises. Il faudrait alors regarder du côté du "goal average". Si leur différence de buts est moins bonne, alors les Bleus resteront à quai.





La France se fait éliminer :

- Si deux défaites combinées à une victoire de la Suède et deux succès des Pays-Bas.

- Si une défaite et un nul associés à une victoire de la Suède et deux des Oranje.

- Deux conditions : si deux nuls, combinés à un succès des Suédois et deux victoires des Pays-Bas, et si les Français (+10) ont une moins bonne différence de buts que les Néerlandais (+5).