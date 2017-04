Real Madrid - Bayern Munich : le (grand) soir des 100 buts en Ligue des champions pour Cristiano Ronaldo ?

Un retard à l'allumage que le principal intéressé explique par un travail spécifique : "Le travail est très bien fait, je me suis préparé pour être bien dans le dernier mois et demi. J’ai fait un changement radical aux entrainements pour arriver au top en fin de saison. Ces dernières années, j’arrivais en fin de saison à la limite et avec de petites blessures. Là j’ai travaillé avec les préparateurs physiques pour être bien sur ces deux mois", après le match aller.





Mais pour devenir centenaire dès ce soir (20h45) devant son public de Santiago-Bernabeu, CR7 devra franchir un mur appelé Manuel Neuer. Le meilleur gardien du monde a qui Cristiano Ronaldo a réussi a déjà réussi à glisser deux pions à l'Allianz Arena mercredi dernier. Afin de ne pas cogiter, l'ancien joueur de Manchester United serait en effet bien inspiré d'effacer rapidement cette barre symbolique. Car avec 94 buts, son meilleur ennemi Lionel Messi - qui tentera d'effectuer une nouvelle "remontada" avec le FC Barcelone mercredi face à la Juventus Turin - n'est pas très loin...