Real Madrid - FC Barcelone : qui de Ronaldo ou Messi marque le plus de buts dans les Clasicos ?

LIGA - Respectivement 1er et 2e de Liga, les confrontations entre le Real et le Barça sont également l'occasion de retrouvailles musclées entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mais dans l'histoire des Clasicos, avant celui qui se dispute dimanche (20h45), qui de l'Argentin ou du Portugais a le plus marqué les matchs de son empreinte ?