Real Madrid : un an après son arrivée, Zidane a conquis son monde

Pour cela, le Real défiera Naples en huitièmes de finale. Mais ce qui ferait peut-être le plus plaisir aux supporters madrilènes, c'est de supplanter le Barça sur la scène nationale. Actuel leader de la Liga avec trois points d'avance sur Barcelone et un match de moins, le club merengue a fait une priorité de la reconquête d'un Championnat qu'il n'a remporté qu'une fois ces huit dernières années. Et il y a aussi la Coupe du Roi: l'équipe de Zidane reçoit Séville mercredi soir au stade Santiago-Bernabeu pour un huitième de finale aller entre le tenant de la C1 et celui de la C3. L'occasion de redémarrer 2017 en beauté, et l'occasion de fêter dignement l'anniversaire de "Coach Zizou".