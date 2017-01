Restos du cœur : finalement, Griezmann ne rejoindra pas les Enfoirés

Full. Trop pris par le calendrier surchargé d'un footballer de très haut niveau, entre les compétitions dans lesquelles est engagé l'Atlético Madrid et les matchs internationaux de l'équipe de France, Antoine Griezmann a finalement peu de place pour le reste. Et notamment pour donner du temps aux Restos du Cœur et à sa troupe des Enfoirés, à laquelle l'attaquant (12 buts et 6 passes décisives en 24 matches cette saison) devait se joindre lors d'une de ses dates toulousaines, afin de monter sur scène pendant le concert filmé puis diffusé plus tard sur TF1.