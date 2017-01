Le FC Metz sanctionné, son président compare la situation... au Bataclan

"Injuste, incompréhensible et surtout dangereuse." Bernard Serin n'y est pas allé par quatre chemins ce vendredi pour évoquer la décision de la LFP publiée la veille. A l'occasion de la présente officielle de Cheikh Diabaté, nouvelle recrue du FC Metz, le président lorrain s'est présenté devant les journalistes pour réciter et parfois lire le discours qu'il avait rédigé pour l'occasion.





Selon le dirigeant français, le retrait de deux points ferme (plus un avec sursis) décidé cette semaine par la Commission de discipline "donne encore plus de pouvoirs aux supporters pour influer sur les résultats", rapporte L'Equipe. "Cette jurisprudence permet de manipuler le cours des choses et de faire en sorte que les résultats sportifs ne s'imposent plus", affirme également Serin.