REVIVEZ - Dijon-PSG (1-2) : avant de retrouver la Ligue des champions, Paris arrache péniblement la victoire

C'est finalement à la 70e minute que survient le premier but inscrit par Thomas Meunier sur une action initiée par le duo Neymar-Draxler, pourtant très discret ce samedi. Après un une-deux avec l'Allemand, le Brésilien enclenche une frappe que Reynet va repousser sur Meunier, bien placé, qui conclut d'un plat du pied droit. Alors que l'on pensait le match plié et que l'on imaginait Dijon rendre les armes dans le dernier quart d'heure, c'est finalement tout le contraire qui va se produire avec une multitude d'actions initées par les coéquipiers de Florent Balmont, qui vont aboutir sur un but somptueux de Benjamin Jeannot, à la 87e minute de jeu.





Après un cafouillage entre Berchiche et Kimpembe à 25 mètres du but parisien, le défenseur français dégage piteusement le cuir sur Jeannot. À l'instinct, ce dernier arme une reprise de volée du pied gauche qui se loge dans la lucarne d'Aréola, impuissant. Titulaire en pointe à la place de Cavani, blessé, pour cette 9e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé va enfin se montrer décisif dans cette rencontre en récupérant une belle ouverture en profondeur de Dani Alves et en servant Thomas Meunier dans la surface à la 92e minute de jeu. De la même façon que sur le premier but parisien, le Belge conclut du pied droit malgré une intervention tardive de Reynet sur sa ligne.





Quinze jours après une nouvelle démonstration face aux Girondins de Bordeaux, au Parc des Princes (6-2), le Paris Saint-Germain empoche ainsi difficilement les 3 points face à Dijon (2-1) et parvient à prendre le large au classement en s'adjugeant six points d'avance sur l'AS Monaco, battu in extremis vendredi sur la pelouse du Groupama Stadium par l'Olympique Lyonnais (3-2). Le tout avant le déplacement à Anderlecht mercredi pour le compte de la 3e journée de Ligue des champions.