REVIVEZ Manchester City-AS Monaco (5-3) : les Monégasques laissent filer un match complètement dingue

On s’attendait à un match spectaculaire et enlevé ce mardi soir sur la pelouse de l’Etihad Stadium. Il s’avère que ce 8e de finale de Ligue des champions entre Manchester City et l’AS Monaco a finalement dépassé toutes nos attentes, même si le résultat final plaide en faveur des hommes de Guardiola. Au terme d’une rencontre totalement folle, marquée par de nombreux rebondissements, ces derniers se sont imposés 5-3 et fait craquer les joueurs de Leonardo Jardim en seconde période.