REVIVEZ- Monaco-PSG : Le PSG écrase Monaco 4-1 et établit un nouveau record en Coupe de la Ligue

Sans doute le tournant de la rencontre. Car la suite a offert un cavalier seul des Parisiens portés par la maestria de Di Maria, et l'efficacité de Cavani. Servi à deux reprises par l'ailier argentin, "El Matador" a envoyé deux superbes volées dans les filets du pauvre Subasic (54e, 90e). Trois doublés en quatre finales de Coupe de ligue disputées, l'actuel meilleur buteur de Ligue 1 est plus que jamais le meilleur buteur de l'histoire des finales en Coupe de la Ligue avec six réalisations. Quatre Coupe de le Ligue de rang , c'est également du jamais vu pour un club de Ligue 1, et c'est la performance que vient de réaliser le PSG.





Sevré de titres depuis 2003, l'ASM devra quant-à-elle patienter encore un peu pour mettre fin à la disette. Mais les hommes de Leonardo Jardim sont encore engagés dans trois compétitions et jusqu'à preuve du contraire, trônent toujours en tête de la Ligue 1. Mais si le PSG affiche le même orgueil d'ici la fin du mois de mai, lui résister sera un sacré défi à relever. Même pour la 2e meilleure attaque d'Europe et son jeune prodige Kylian Mbappé.