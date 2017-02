REVIVEZ - PSG-Barça (4-0): l'incroyable démonstration des Parisiens

Au retour des vestiaires, alors que l'on attendait un sursaut des Messi, Suarez et Iniesta, le PSG a repris une domination sans pareille et annihilé les forces vives catalanes. Déjà buteur avant la pause, Di Maria a enfoncé le clou (3-0, pour revoir ce but tout en intelligence, c'est par là) avant que Cavani n'aggrave encore plus le score d'une reprise du droit (4-0, 72e). L'Argentin et l'Uruguayen, respectivement 29 et 30 ans aujourd'hui, ne pouvaient souhaiter meilleure fête pour célébrer leurs anniversaires.





En admiration devant cette partition sublime, le Parc des Princes a chanté comme lors de ses plus belles heures. Une jolie preuve d'amour, en ce 14 février jour de la Saint-Valentin, des supporters parisiens. Leur équipe, sauvée par le poteau en toute fin de match sur une tête d'Umtiti (83e), est déjà quasiment en quarts de finale. Mais attention au Barça ! Lors de leurs trois derniers matches à domicile, les Catalans ont marqué 12 buts. Preuve qu'il faut toujours se méfier d'une bête blessée même si, jamais depuis la création des Coupes d'Europe en 1956, une équipe n'est parvenue à se qualifier après avoir perdu 4-0.