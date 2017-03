Qui sont les joueurs les mieux payés de la saison de football ?

Gagner des mille et des cents en tapant dans le ballon rond… et en participant à des campagnes publicitaires. Voilà en substance le quotidien des joueurs les plus iconiques de la planète football. Mais quel est le montant de leurs revenus mirobolants ? Ce lundi, France Football a dévoilé une partie de son classement des footballeurs les mieux payés en 2016-2017.





Et c’est Cristiano Ronaldo qui monte sur la plus haute marche du top 5 international de l'hebdomadaire (construit selon les salaires bruts, les primes et les revenus publicitaires). Le joueur du Real Madrid a accumulé 87,5 millions d’euros, soit 11 millions de plus que son meilleur ennemi Lionel Messi.