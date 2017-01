Rudi Garcia lassé, mauvaises relations avec les supporters : ça devient tendu entre Diarra et l'OM

Il y a encore un an, les supporters de l’Olympique de Marseille auraient vivement regretté son absence. Mais aujourd’hui, Lassana Diarra n’est plus incontournable dans l'entrejeu olympien et sa non-présence dans le groupe convoqué par Rudi Garcia afin d’affronter Toulouse ce dimanche après-midi en 32e de finale de la Coupe de France n’émeut personne ou presque. Si les apparitions du milieu de terrain français sous le maillot phocéen se font de plus en plus rares cette saison pour cause de blessures, il était bel et bien apte à disputer cette rencontre contre le TFC. Mais le coach de l’OM en a décidé autrement.