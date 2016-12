Rwanda : il jette un sort en plein match de foot, la fédération interdit la sorcellerie

Au Rwanda, on ne plaisante pas avec ça. Lors d'une rencontre le 16 décembre dernier entre Mukura Victory et Rayon Sports, dans le temps additionnel de la première période, l'attaquant Moussa Camara a semblé déposer un objet au pied d'un des poteaux du gardien adverse alors que son club du Rayon Sports est mené un but à zéro.