Saint Etienne - Rennes : le huis clos brisé par l'intrusion de supporters stéphanois dans le stade

L’ASSE s’expose ainsi à de nouvelles sanctions. De quoi peiner Roland Romeyer, co-président de l’AS Saint-Etienne, interrogé par beIN Sports : "D’autres sanctions ? On verra avec la Ligue. C’est catastrophique. Un fait isolé et on nous prive de 30.000 supporters. Quand on voit tout ce qui s’est passé à Metz, à Bastia, chez nous ou à Lyon... Il faut d’abord arrêter les provocateurs en premier et on verra ce qui se passera".