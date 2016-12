Sans le nommer, Luis Enrique égratigne Cristiano Ronaldo et son "Melon d’or"

C’est un débat qui déchainera les foules tant que les deux joueurs continueront de jouer : qui de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi est le plus fort ? Si le sujet divise, Luis Enrique, l’entraîneur du Barça, a son avis sur la question. Et il est plutôt tranché. Interrogé en conférence de presse, le technicien catalan a estimé que les deux joueurs étaient incomparables.





S’il encense logiquement son numéro dix, Luis Enrique en a profité pour placer un tacle à peine dissimulé à Cristiano Ronaldo, tout juste auréolé d’un quatrième Ballon d’or : « C’est ridicule de comparer Messi aux autres au travers de prix, de melons d’or, etc. » a lancé Enrique, avant d’encenser une dernière fois Lionel Messi : « Qu’un joueur puisse faire ce qu’il fait aujourd’hui, bah, il n’y en aura pas d’autre comme lui ». Ça c'est de l'amour.