"Serge Aurier n'est pas un exemple" : nouveau capitaine de la Côte d'Ivoire et déjà contesté par ses coéquipiers

Avant l'arrivée du nouveau sélectionneur Marc Wilmots, Gervinho, passé par Lille et l'AS Roma, était le détenteur du brassard. Le Belge a décidé de l'attribuer à Serge Aurier lors de la rencontre amicale face aux Pays-Bas, le 4 juin dernier, match que les Ivoiriens avaient piteusement perdu 5-0. Wilmots avait renouvelé l'expérience face à la Guinée en éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 le 10 juin, pour un nouveau revers 3-2 à domicile.





"Quand Yaya Touré est parti, le brassard est revenu à Gervinho naturellement. Et jusqu'à preuve du contraire, pour moi, le capitaine c'est Gervinho", a renchéri Ousmane Viera Diarrassouba avant de déplorer : "Quand il y a une décision à prendre dans ce sens, on prend l'avis des cadres de l'équipe." "Serge Aurier a un fort tempérament. Sur le terrain et sans le vouloir, il a tendance à s'emporter le plus souvent. Il veut tellement bien faire qu'il hausse le ton et a même manqué de respect à ses aînés. Parce qu'au delà du football, il y a le respect des aînés. En Afrique, ce sont des valeurs qui comptent", a martelé le joueur de 30 ans.