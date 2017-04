"Sérieusement touché au ligament d'un genou", clap de fin pour Ibrahimovic ?

Serait-ce la fin de l'aventure mancunienne pour Zlatan Ibrahimovic ? Blessé en quart de finale retour de Ligue Europa face à Anderlecht jeudi (1-1, 2-1 a.p), l'attaquant suédois de Manchester United a été touché "sérieusement au ligament d'un genou", a annoncé son club samedi. Le défenseur argentin Marcos Rojo a subi lui aussi la même blessure face au club belge. "Des examens détaillés sur les blessures subies par Marcos Rojo et Zlatan Ibrahimovic lors du match de Ligue Europa ont confirmé les dommages du ligament du genou des deux joueurs. Cela nécessite une opération dans les prochains jours. Les temps d’indisponibilité des deux joueurs ne sont pas encore connus", a ainsi déclaré le club dans un communiqué.





Outre la perspective de ne plus voir Zlatan sur les terrains d'ici la fin de saison, c'est toute son aventure mancunienne (et européenne ?) qui est en questions. En effet, celui qui a inscrit 17 buts en Premier League cette saison a de plus de plus de chances de quitter les Red Devils une fois son contrat terminé, en juin prochain.