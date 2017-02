Benzema de retour chez les Bleus ? "Il reviendra un jour ou l'autre", assure le président de la FFF

Et comme à l’accoutumée, le président de la FFF s’est tout d’abord empressé de vanter les mérites d’un joueur qu’il apprécie tout particulièrement. Et le mot est faible. "En ce qui me concerne, j'ai, et je le confirme, énormément d'estime pour ce garçon, a-t-il répété. D'abord sportive. C'est le meilleur buteur français en Europe. Être titulaire au Real Madrid, ce n'est quand même pas facile… Donc la qualité du joueur est incontestable. Cette affaire a traîné ou traîne de trop. La justice est un peu lente sur ce dossier, selon moi."