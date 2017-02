SONDAGE - Quel est selon vous le match le plus dingue d'un club français en Coupe d'Europe ?

Le FC Barcelone s'impose 4 buts à 2 à Saint-Symphorien lors du premier tour de la Coupe des Coupes. Bernd Schuster, alors milieu du Barça, se moque ouvertement des Messins, les traitants de "charlots". Alors, pour ce match retour au Camp Nou, personne ne mise un kopeck quant à une qualification des Grenats. Encore moins quand les Catalans ouvre le score. Et, pourtant, tel, un héros, Tony Kurbos inscrit un but en première mi-temps, puis deux autres en seconde période. Ajoutez à cela un contre-son-camp de Sanchez, et voilà les Lorrains qualifiés ! Invraisemblable.