Soupçons de dopage : Samir Nasri est dans le viseur de l'AMA et risque jusqu'à 4 ans de suspension

Pas du tout sorti d'affaire. Si Samir Nasri (29 ans) a décidé de jouer franc-jeu après avoir subi une injection vitaminée dans la clinique Drip Doctors de Los Angeles et s'est dit prêt à subir tous les contrôles anti-dopage nécessaires pour prouver sa bonne foi, son cas vient peut-être de se compliquer. Car si le joueur du FC Séville, prêté cette saison par Manchester City, a pu reprendre l'entraînement sans souci ces derniers jours et ne s'est pas officiellement vu signifier l'ouverture d'une enquête par l'agence espagnole anti-dopage (AEPSAD), l'agence mondiale devrait rapidement s'en charger. C'est en tout cas ce qu'affirme ce vendredi The Independent, le très sérieux quotidien britannique expliquant que l'AMA a demandé "en urgence" des investigations sur le traitement pris par l'international français (41 sélections).

Et c'est là tout le nœud de cette affaire, puisque Nasri et la clinique californienne affirment qu'il a reçu une injection inférieure à 50 ml (donc autorisée) d'un traitement vitaminé appelé IV Drip. Ce qui ne semble pas être l'avis de l'AMA, estimant que pour pouvoir subir cette intraveineuse "au goutte-à-goutte", le joueur aurait dû fournir une Autorisation d'usage thérapeutique (AUT), ce qui n'est visiblement pas le cas... Toujours selon The Independent, le FC Séville a confié à l'AEPSAD qu'il n'était pas au courant du voyage de Nasri aux Etats-Unis pour subir cette intervention. D'après L'Équipe, le club s'est tout même renseigné après de la clinique américaine et a obtenu "le contenu exact de l'injection et le dosage".