"T’es qui ? T’as gagné quoi ?", comment le vestiaire du PSG n'a pas souhaité la bienvenue à Ben Arfa

"T’as gagné quoi toi ?", "Tu crois que t’es qui ?", telles ont notamment été les attaques auxquelles Ben Arfa a dû faire face. "On va t’acheter un ballon, tu te touches les cou*****", lui aurait même encore envoyé un cadre de l'équipe... Autant dire qu'on a déjà vu beaucoup mieux en termes de camaraderie. Et quand début janvier, tout en espérant que les choses allaient s'arranger en 2017, HBA évoquait "une intégration plutôt compliquée", on comprend mieux ce qu'il voulait dire.