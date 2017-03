Dortmund-Monaco : Dembélé-Mbappé, le duel des phénomènes made in France

C’est lors de la même saison, fin 2015, que Kylian Mbappé a fait ses débuts dans l’élite, lors d'un match nul 1-1 à domicile contre le Stade Malherbe de Caen. Plus timide que son ainé, il a ainsi joué 11 matchs pour une seule réalisation, mais laissait déjà entrevoir de belles promesses. Avec 10 réalisations en 21 matchs joués cette saison, le natif de Bondy explose aux yeux de la France et de l’Europe, attisant les convoitises des plus grandes écuries.





Dans un profil plus axial que Dembélé, Mbappé a très vite été comparé à une légende du football français passée par l’ASM en début de carrière : un certain Thierry Henry. Même Arsène Wenger, qui a longtemps coaché le champion du monde à Arsenal, a dressé ce constat très récemment en conférence de presse : "Il me rappelle un peu un jeune Thierry Henry avec le même regard malin, les mêmes qualités d'intelligence dans les déplacements et de félinité dans la finition. Je pense que c'est un talent exceptionnel qui est promis à un super avenir."





Tous les deux appelés en Bleu ce jeudi, les deux espoirs tricolores se retrouveront donc face à face le 11 avril, avec un premier "round" au Signal Iduna Park, devant le fameux mur jaune allemand avant un retour princier à Louis II le 19 avril prochain. Une bonne occasion pour les deux talents de s’illustrer comme il se doit sur la scène européenne et charmer un peu le sélectionneur national Didier Deschamps.