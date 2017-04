Ligue des champions : Monaco affrontera la Juventus Turin en demi-finale !

Forcément du très lourd. Lorsque l'on atteint le dernier carré de la Ligue des champions, on ne tombe plus sur des clubs moyens, mais bien sur ce qui se fait de mieux dans le football européen. Ainsi, Monaco, invité un peu surprise de ces demi-finales de la C1, mais auteur d'une incroyable saison, va donc affronter Turin début mai (les matches aller auront lieu les 2 et 3 mai et les matchs retour les 9 et 10 mai prochains). Les Monégasques recevront d'ailleurs les Italiens au match aller.