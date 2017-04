Tirages au sort : Monaco affrontera la Juventus en demi-finale de la Ligue des champions, Ajax-Lyon en Ligue Europa

Un vrai défi pour la bande à Kylian Mbappé, mais rien d'impossible pour cette équipe portée par une génération de surdoués et qui parait capable de renverser n'importe qui. Face à la Juve ce serait quand même très compliqué, mais pas impossible, comme l'a déjà prouvé le club de la Principauté lors de sa fameuse épopée européenne en 2004. Lorsqu'après avoir battu le Real Madrid en quart, Chelsea en demie, les coéquipiers de Ludovic Giuly et Jérôme Rothen s'étaient hissés en finale de la Ligue des champions.





"Par son style de jeu, c'est un adversaire difficile, a réagi après le tirage Vadim Vasilyev, le vice-président de Monaco, au micro de BeINSports. Bon, ce sera une revanche (ndlr : la Juve avait éliminé Monaco en quarts de finale en 2015). Il y a deux ans, cette équipe de la Juve était déjà très forte. Ils sont encore plus forts, mais nous aussi. A l'époque, ça s'était joué sur des détails. C'est nos voisins, ce sera un match sympathique. On est concentrés. Maintenant, tous les adversaires sont compliqués. On va affronter la Juventus avec toutes nos forces. L'ambiance (mercredi contre Dortmund) à Louis-II était tellement incroyable. J'appelle tous nos supporteurs à être là pour l'aller comme pour le retour".