"Triste", "en colère", "trahi"...les mots durs de West Ham envers Dimitri Payet

Jeudi déjà, le technicien croate avait dégainé le premier en expliquant publiquement la situation imposée par Dimitri Payet, alors qu’il s’était entretenu avec le joueur un peu plus tôt: " Il ne veut plus jouer pour West Ham. Mais nous ne le vendrons pas, car ce n'est pas une question d'argent", confiait le manager de West Ham qui dit se sentir "trahi, en colère" car "toute l'équipe et tout le staff ont toujours été derrière lui. Il a probablement été contacté par d'autres clubs, c'est habituel à cette époque de l'année. Mais tant qu'il ne change pas d'attitude, il ne figure pas dans l'équipe et n'est pas le bienvenu à l'entraînement"