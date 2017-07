Trophée des Champions : qui du PSG ou de Monaco a le plus de chance ? Voici notre verdict

De son côté, l'équipe du Rocher a été plus solide mais n'a pas non plus brillé. D'autant qu'ils ont affronté des équipes plus faibles que les adversaires du PSG aux Etats-Unis (Rapid Vienne, Stoke City, PSV Eindhoven, Fenerbahce...) pour un bilan de deux victoires, trois nuls et une défaite. En tout, l'ASM a marqué onze buts et en a encaissé sept. Avantage Monaco donc, même si le champion de France en titre reste sur deux nuls peu probants contre Fenerbahce et le PSV Eindhoven lors des deux derniers matches de préparation.