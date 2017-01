Trump ou Clinton ? Quand Johan Djourou perd un pari avec sa femme et devient blond !

"Alors laissez-moi vous expliquer ! @mimiloualy et moi avions un pari, je lui ai dit que Hillary Clinton allait devenir la prochaine présidente des États-Unis, elle m'a dit qu'il n'y'avait aucune chance et que Trump serait élu, et non pas parce qu'elle l'aime, mais qu'elle a juste eu une intuition ! Et maintenant, je suis Blond. Merci bébé, mais je t'aurai la prochaine fois!!!! Alors les gars, que pensez-vous de ma coupe ?" On laisse la Toile se charger d'émettre un avis à ce propos.