"Tu vas vite reprendre ta vie de bâtard" : quand l'adjoint de Blanc obligeait Souleymane Diawara à faire la fête

"Mon agent m’avait dit de me calmer : "Souley, là c’est Bordeaux, c’est Laurent Blanc, c’est du lourd, donc on ne déconne pas, ok ?" Je lui réponds qu’il n’a pas à s’inquiéter, que je vais me calmer. Les quatre premiers mois, je suis nul, mais nul… Jean-Louis Gasset me convoque, me demande ce qui se passe, explique Diawara dans un entretien accordé à France Football. Moi je lui dis que tout va bien, au contraire je ne sors plus du tout, je suis nickel."