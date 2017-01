Un supporter toulousain porte plainte contre les chants hostiles et homophobes des supporters de l’OM

Difficile d’appréhender les chants de supporters. Le 12 décembre dernier, le community manager du PSG s’était fait taper sur les doigts parce qu’il avait jugé bon de poster sur le compte Twitter du club, suivi par 4 millions d’abonnés, une vidéo où l’on entend les Ultras parisiens entonner "les Niçois, c’est des pédés". Plus largement, nombre de fans de foot se sont retrouvés dans une situation où ils ont pu, par amusement, insulter un joueur ou un arbitre, avant de se retrouver bien mal à l’aise, quelques années plus tard, en emmenant leurs enfants au stade, et en les exposant à cette pratique… C’est en cela que la plainte contre X déposée par un supporter du TFC, que révèle ce mercredi l’AFP, pour menaces de mort et homophobes de la part des supporters marseillais, a quelque chose de crucial : elle pourrait faire jurisprudence, et ainsi finir par règlementer ce qu’il est autorisé, ou non, de dire dans une enceinte sportive.