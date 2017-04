VIDÉO - Bastia - Lyon : pour Thierry Braillard, "voir des stadiers s'en prendre aux joueurs est inacceptable"

Des scènes qui ont évidemment attéré tout le monde et notamment le secrétaire d'État chargé des Sports qui, sur LCI lundi matin, a demandé à ce que "ces gens venus voir autre chose que du football soient durement sanctionnés". Et Thierry Braillard de rappeler la règle en vigueur, voulant que dans la mesure où le match se déroulait à Bastia et dont l'organisation dépendait donc du Sporting, c'est "le club qui est en cause". Et comme beaucoup d'observateurs, le dirigeant a aussi évoqué son indignation à voir des stadiers "payés par le club s'en prendre violemement à des joueurs" et a qualifiés ces actes de "purement scandaleux et inacceptables".