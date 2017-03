VIDÉO - Barça - PSG : ce commentateur espagnol perd (totalement) le contrôle après le 6e but des Catalans

Non, cet homme en train hurler en direct devant une caméra, n'est pas en train de se faire arracher les dents. Il s'agit en fait d'un commentateur espagnol de football, devenu incontrôlable et littéralement euphorique après le sixième but du FC Barcelone face au PSG, ce mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des Champions.





Il est précisément 23h, dans un Camp Nou fort de 96.290 spectateurs, quand le Barça arrache dans les derniers instants, avec trois buts en sept minutes, une qualification inespérée pour les quarts de finale de la C1 (0-4, 6-1).





Cette scène hilarante n'est pas sans rappeler les séquences (désormais cultes) qu’avait offert aux téléspectateurs en juin dernier, le présentateur islandais Gudmundur Benediktsson, en plein Euro 2016.