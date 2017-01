VIDÉO - Olivier Giroud sauve Arsenal et fête son but en rejouant son coup du scorpion

Moins spectaculaire que sa précédente réalisation, donc, mais l'occasion d'offrir le point du nul aux Gunners ainsi que de faire un petit clin d'œil à ce but qui a cassé Internet quelques jours plus tôt. Car alors que ses coéquipiers se pressaient autour de lui pour le féliciter, Giroud a mimé tout sourire plusieurs ailes de pigeon (ou coup du scorpion, c'est comme vous voulez...). Preuve que lorsque l'on inscrit un des plus beaux buts de ces dernières années, on ne l'oublie pas de sitôt.