VIDÉO - D'un coup du foulard, Hazard a failli s'offrir un des plus beaux buts de l'histoire

C'est bien connu. En football, quand on est en confiance, on ose tout et on réussit beaucoup. Ce lundi après-midi contre Bournemouth, dans le cadre de 18e journée du Championnat d'Angleterre, Chelsea s'est octroyé un douzième succès consécutif contre Bournemouth, sans fioriture (3-0). Un résultat acquis notamment grâce à un Eden Hazard des grands jours, qui, a inscrit, en seconde période sur penalty, son 50e but en Premier League. Mais peu avant la demi-heure de jeu, le Belge s'est distingué par un geste hors du commun.