VIDÉO - Bulgarie-France : Matuidi, unique buteur de la rencontre, permet aux Bleus d'assurer l'essentiel

La technique n’est pas le point fort du milieu tricolore, Blaise Matuidi. Pourtant, ce soir, l’ancien Parisien a démontré tout le contraire et offert le seul but de la rencontre face à la Bulgarie. Un but ô combien important, car il maintient l’équipe de France en tête de son groupe, à une longueur de son rival, la Suède, qui s’est largement imposée face au Luxembourg (8-0).