VIDÉO - N'Golo Kanté caché par un enfant pendant La Marseillaise : Twitter ne s'en remet pas

C'est ce qui s'appelle se faire troller en beauté. Et de ce côté-là, les internautes y vont de bon coeur. En marge de la rencontre face à la Bulgarie pour le compte des qualifications pour le Mondial en Russie, le milieu de terrain de l'équipe de France, N'Golo Kanté, a été moqué pour sa taille. Et pour cause, le joueur, qui ne mesure pas plus d'1,68 m, est apparu à peine aussi grand que l'enfant qui l'accompagnait durant La Marseillaise ! Cet enfant, qui a pour habitude d'accompagner les joueurs du couloir des vestiaires jusqu'à la pelouse.