"But à la Zlatan" ou "coup du scorpion", Twitter est devenu dingue après l'inspiration géniale de Mkhitaryan

L'année s'achève donc à merveille pour Mkhitaryan, qui vient d'ailleurs d'être élu joueur arménien de l'année pour la septième fois consécutive. "Je me sens honoré de remporter ce titre de joueur arménien de l'année", avait-il alors déclaré sur Facebook le 21 décembre dernier, accompagnant son propos d'une vidéo retraçant son parcours d'Erevan à Manchester, en passant par Donestk et Dortmund, ses anciens clubs. Et s'il parvient à encore remporté ce prix l'année prochaine, il pourra donc ajouter son but du scorpion dans sa biographie.