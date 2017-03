VIDÉO - Ligue des champions : l'exploit de Monaco et de sa jeunesse triomphante face à Manchester City

Mercredi, en huitième de finale retour de la Ligue des champions, les hommes de Leonardo Jardim ont fait ce que personne n’avait réussi à réaliser : faire chuter Pep Guardiola dès le premier tour d’élimination directe. Battu 5-3 à l’aller, au terme d’une rencontre ahurissante, les Monégasques n’ont rien laissé au hasard. En moins d’une demi-heure, ils avaient déjà refait leur retard du match aller.





D’abord par leur jeune phénomène Kylian Mbappé, 18 ans, effrayant de sérénité devant le but à la 7e minute de jeu, et qui devrait être appelé en équipe de France par Didier Deschamps ce jeudi. Puis par Fabinho (29e), sur une nouvelle montée du latéral Benjamin Mendy, lui aussi pressenti en Bleu. Mais en seconde période, les joueurs de la Principauté ont reculé et ce qui devait arriver arriva : à la 70e minute, Monaco va finalement céder aux assauts répétés des Mancuniens, après un raid solitaire et une frappe puissante de Raheem Sterling, détournée par Subasic dans les pieds du jeune Leroy Sané qui n’a plus qu’à conclure.