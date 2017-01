VIDÉO - CAN : l'incroyable raté d'Aubameyang qui a coûté très cher au Gabon éliminé

Car s'il a certes marqué lors deux précédentes rencontres de poules, l'ancien Stéphanois n'est pourtant pas parvenu à faire gagner son équipe, ni face à la Guinée-Bissau (1-1) ni contre le Burkina Faso (1-1). D'où cette situation très délicate dans laquelle se trouvait dimanche soir le Gabon, condamné qu'il était à devoir gagner face au Cameroun pour se qualifier en quarts de finale. Raté, tout comme cette incompréhensible occasion manquée d'Aubameyang devant un but vide dès la 4e minute de jeu, semblant annoncé la couleur d'une soirée cauchemardesque pour les supporters jaune et bleu. Car avec l'élimination de leur équipe, c'est la première fois depuis 1994 en Tunisie que le pays organisateur de la CAN est aussi sorti d'entrée. Triste Gabon.