VIDÉO - CAN : la simulation totalement grotesque du gardien du Sénégal pour gagner du temps

En football, tous les moyens sont bons pour tenter de gagner du temps en fin de match, a fortiori lorsque le scénario de ce dernier apparaît toujours incertain. On connaissait la technique du joueur qui traîne des pieds au moment d’être remplacé ou encore celle du gardien qui tarde à effectuer un six mètres, quitte à laisser un défenseur s’en charger. Mais lundi soir, lors du match Algérie-Sénégal (2-2), on a trouvé le nouveau maître en la matière : le gardien des Lions, Khadim Ndiaye.