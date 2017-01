Coupe de la Ligue : Monaco rejoint le PSG en finale sur un but gag

Sauf que le 1er avril prochain au Stade de France, les coéquipiers de Radamel Falcao auront intérêt à proposer un tout autre visage que celui aperçu mercredi soir au Stade Louis II. Car si l'attaquant colombien a effectivement inscrit le but de la victoire (1-0, 45e+2), il le doit surtout à une énorme erreur d'appréciation lors d'une sortie de Guy-Roland Ndy Assembé. Le gardien de Nancy ayant été lobé par le ballon, avant que Falcao ne puisse reprendre de la tête dans un but vide... Un but gag, donc, qui a au moins la vertu de nous offrir une superbe finale de la Coupe de la Ligue entre Paris et Monaco.