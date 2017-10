VIDÉO – Les Islandais célèbrent par un "clapping" vibrant leur qualification pour la Coupe du monde 2018

Les héros de l’Euro poursuivront leur épopée cet été en Russie. C’est en effet officiel depuis ce lundi soir : grâce à sa victoire (2-0) contre le Kosovo, l’Islande s’est qualifiée pour la Coupe du monde 2018. "Je pensais, après être allé en quarts de finale de l'Euro 2016, que le plus difficile serait de se remotiver. La première bière après une fête n'est pas la meilleure. Le plus difficile a été de se relancer après l'énorme fête de l'Islande en France. Qui plus est dans un groupe disputé entre la Croatie, la Turquie, l'Ukraine et la Finlande, qui est bien meilleure que le laisse penser son classement dans le groupe", s'est félicité le sélectionneur islandais, Heimir Hallgrimsson (dentiste de profession). Avant de lancer, philosophe : "Le succès n'est pas une fin en soi, c'est un long voyage vers la destination finale". Cela valait bien, en tout cas, de réaliser un "Viking clap" d’anthologie dans l'arène surchauffée du Laugardalsvöllur lundi soir. En attendant ceux à venir, en Russie donc.