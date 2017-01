VIDÉO - Déguisé en simple fan du Barça, Rivaldo (44 ans) donne une leçon de foot à des amateurs

On comprend mieux pourquoi il a arrêté si tard. Retraité à l'âge très tardif de 43 ans, surtout pour un attaquant, Rivaldo a certes fini sa carrière dans le modeste club brésilien de Mogi Mirim (dont il est président...) mais avait indubitablement encore du ballon. Pour preuve, ce récital technique que le Ballon d'or 1999 et champion du monde 2002 avec la Seleçao a offert il y a quelques jours aux vainqueurs d'un concours lancé par le site de paris en ligne Betfair et le Barça.