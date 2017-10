VIDÉO - Everton-Lyon : une énorme bagarre éclate entre les joueurs

Chaude ambiance à Goodison Park. Ce jeudi, l'OL jouait contre Everton (1-2) en Ligue Europa. Peu après l'heure de jeu, alors que le score était à 1-1, Ashley Williams a bousculé et envoyé Anthony Lopes dans les panneaux publicitaires. S'en est suivi une énorme bagarre générale entre les Gones et les Toffees (le surnom des joueurs d'Everton, ndlr). Sur les images, on peut voir des fans du club anglais, massés en tribunes, se jeter et en venir aux mains avec les Lyonnais.