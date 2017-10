VIDÉO - Fifa : Olivier Giroud reçoit le prix Puskas du plus beau but de l'année

l s'agit d'un coup du scorpion, asséné en conclusion d'une contre-attaque éclair, placé d'instinct sur un centre d'Alexis Sanchez, et qui venait ouvrir le score contre Crystal Palace (2-0). "Très heureux de recevoir ce trophée", le buteur de l'équipe de France (28 réalisations) a ensuite remercié "les autres finalistes [le Venezuelien Deyna Castellanos et le Sud-Africain Masuluke Oscarine, ndlr] et bien sûr [ses] coéquipiers", avant de saluer ses enfants et son père.





Olivier Giroud n'a pas été le seul Français à être récompensé cette année. Vainqueur de la Liga et de la Ligue des champions avec le Real Madrid, Zinedine Zidane a reçu le titre de meilleur entraîneur de l'année. Son homologue féminine est la Néerlandaise Sarina Wiegman, vainqueure de l'Euro 2017 avec les Pays-Bas. Le trophée du meilleur joueur est revenu à Cristiano Ronaldo, celui de la meilleure joueuse à Lieke Martens.