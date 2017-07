VIDÉO - "I Love This Game" : les meilleurs craquages de Patrice Evra sur Instagram

Pendant les éliminatoires du Mondial-2018, après la victoire contre la Suède (2-1) en novembre dernier, sa vidéo le montrant en train de chanter la célèbre chanson "Let's Get It On" de Marvin Gaye, avec Paul Pogba en guest, le tout en peignoir, avait fait un buzz monstre avec près de 733.000 vues sur Instagram.





Ce lundi, "Tonton Pat" a récidivé en chantant "La Javanaise" de Serge Gainsbourg, s'adressant à ses "haters", leur conseillant d'arrêter de "jalouser les autres", de "critiquer". Le tout avec un large sourire.