VIDÉO - "Ici c'est Paris" : David Luiz croise un ancien Marseillais et le chambre sur PSG-OM

David Luiz serait-il nostalgique du Paris Saint-Germain ? Six mois après avoir fait son retour à Chelsea dans les derniers instants du mercato estival, le défenseur brésilien de Chelsea porte encore le club parisien dans son cœur, en témoignent ses nombreux allées et venues dans la capitale française dès que le calendrier des Blues lui permet. Et même lorsqu’il se trouve sur le territoire anglais, David Luiz continue d’avoir une petite pensée pour son ancienne formation.