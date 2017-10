Indonésie : un gardien de but meurt en plein match de football

Dimanche, au Surajaya Stadium, près de la ville de Surabaya dans l'est de l'île indonésienne de Java, le Persela Lamongan affrontait le club de Semen Padang lors d'une rencontre de championnat. Mais les supporters des clubs indonésiens sont sortis de ce match le coeur lourd après que gardien de but Choirul Huda, 38 ans, a perdu la vie lors de la rencontre, percuté par un de de ses coéquipiers.





Selon les images diffusées par une chaîne de télévision locale, le gardien de but tentait de s'emparer du ballon sur lequel se précipitait un attaquant de l'équipe adverse, lorsque les jambes d'un coéquipier, Ramon Rodrigues, l'ont percuté en plein visage. Le choc a été violent, mais sur les images, rien ne laisse présager la mort prochaine du joueur. Car, immédiatement après avoir été percuté, Choirul Huda était conscient et commençait même à se relever, tentant de retrouver ses esprits. Mais il a ensuite perdu connaissance et a été transporté en dehors du terrain afin de pouvoir recevoir des premiers soins et être transporté vers un hôpital.