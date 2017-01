VIDÉO – Insultes racistes filmées à Bastia : Mario Balotelli "très, très touché" par ces cris de singe

"Notre club se tient dès à présent à l’entière disposition des instances afin que toute la lumière soit faite, de manière irréfutable et non équivoque, sur ce type de comportements par nature stupides et inacceptables." La lumière a été faite, de manière irréfutable et non équivoque, dans la foulée de la mise en ligne de ce communiqué du SC Bastia, par la chaîne BeIN Sports, qui a diffusé les images des supporters bastiais lançant des cris de singe à Mario Balotelli en marge de la réception de l’OGC Nice (1-1) vendredi soir en Ligue 1. Son partenaire d’attaque chez les Aiglons, Alassane Pléa, interrogé là-dessus ce dimanche dans Téléfoot sur TF1, a raconté : "C'est vrai qu'on a entendu ça à l'échauffement, pendant le match aussi. À la fin, il était très, très touché, même si ce ne sont que quelques supporters. Pour nous aussi, c’est un peu touchant, c'est une des premières fois qu'on entend ça." On voit mal, désormais, comment le club corse pourrait échapper à une sanction.