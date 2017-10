VIDÉO – "Karim Benzema est le meilleur de tous, et de loin", s’enflamme Zinedine Zidane

Pour le reste, Zinedine Zidane a aussi été interrogé ce samedi sur la distinction, qui sera annoncée lundi par la Fifa, de l’entraîneur de l’année. Vainqueur d’une seconde Ligue des champions de rang, d’une Liga, d’une Coupe du monde des clubs, d’une 2e Supercoupe d’Europe et d’une Supercoupe d’Espagne, le Français part forcément favori.





Qu’en pense-t-il ? "Pour répondre à la question et être sincère, si on me le donne (ce prix), je le prends avec grand plaisir. Mais si la question c’est : ‘Est-ce que je suis le meilleur entraîneur du monde ?’ Non, et j’en suis sûr. Je me sens chanceux d’être ici, dans le meilleur club du monde, avec ces joueurs-là Je fais tout pour être un entraîneur confirmé. J’essaye. Ce que je fais, ça me plaît. Quand on fait les choses avec passion, forcément on s’améliore. Je suis comme les autres, je m’améliore de jour en jour." Chassez le naturel, il revient au galop.