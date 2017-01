VIDÉO - L'impayable interview de Memphis Depay en "anglais" par Laurent Paganelli

"You are very happy for your first match tonight ? " demande Paganelli à Memphis Depay. Ce à quoi le nouveau numéro 9 lyonnais a répondu d'après la traduction, synthétique, de l'homme de terrain de Canal + depuis 1997 : " Il est très heureux pour les trois points, il fallait absolument gagner", puis d'enchaîner avec une question sur les supporters de l'OL : " The fan is fantastic ?" Avant de solliciter l'aide de Stéphane Guy, commentateur du match du soir, pour une question de vocabulaire "Comment on dit le prochain ?" Next.